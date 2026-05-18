Resgate de baleia-jubarte 'Timmy' gerou comoção mundial - Florian Manz / Greenpeace

Resgate de baleia-jubarte 'Timmy' gerou comoção mundialFlorian Manz / Greenpeace

Publicado 18/05/2026 07:27

A baleia-jubarte que havia sido resgatada na Alemanha no início de maio, depois de permanecer encalhada por mais de um mês, foi encontrada morta perto de uma ilha dinamarquesa, informou neste sábado (16) a Agência de Proteção Ambiental da Dinamarca.

"Confirmamos que a baleia-jubarte encontrada perto de Anholt é a mesma que havia encalhado na Alemanha e que foi alvo de tentativas de resgate", declarou Jane Hansen, diretora da agência governamental, em um comunicado.

A baleia, que recebeu o apelido "Timmy" da imprensa alemã, foi vista pela primeira vez presa em um banco de areia em 23 de março. Após várias tentativas frustradas, o animal foi transportado para o Mar do Norte em uma barcaça a partir da baía de Wismar, na costa báltica, e liberado em 2 de maio.

O cadáver do animal foi observado pela primeira vez na última quinta-feira (14), diante da ilha dinamarquesa de Anholt, no Mar de Kattegat, entre a Suécia e a Dinamarca, mas as autoridades não conseguiram confirmar no momento se era a mesma baleia.

Um funcionário local da Agência Dinamarquesa para a Natureza conseguiu "localizar e recuperar um dispositivo de monitoramento fixado no dorso da baleia. A posição e o aspecto do aparelho confirmam que se trata do mesmo exemplar observado e atendido anteriormente em águas alemãs", explicou Hansen.

Ela acrescentou que, no momento, "não existe nenhum plano concreto para retirar a baleia da área, nem para efetuar uma autópsia". "Não se considera que represente um problema na região", afirmou.

A Agência Dinamarquesa de Proteção Ambiental pediu ao público "que mantenha uma distância de segurança e não tente se aproximar do animal". "Pode portar doenças transmissíveis aos seres humanos e também existe risco de explosão", detalhou.

O destino de "Timmy", também chamada de "Hope", manteve a Alemanha em suspense desde o fim de março e gerou diversas controvérsias. O animal parecia debilitado e alguns especialistas consideravam que estava condenado, avaliando que era inútil insistir em salvá-lo depois de várias tentativas fracassadas.