Lee receberá Takaichi em Andong, onde nasceu - Arquivo / AFP

Lee receberá Takaichi em Andong, onde nasceuArquivo / AFP

Publicado 19/05/2026 07:47

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, e a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, terão o quarto encontro em seis meses nesta terça-feira, 19, em um esforço dos dois países para aprofundar os laços em meio a um cenário geopolítico desafiador.

Lee receberá Takaichi em Andong, onde nasceu. Em janeiro, os dois se encontraram na cidade natal de Takaichi, Nara.

O gabinete presidencial da Coreia do Sul expressou esperança de que a cúpula fortaleça a confiança mútua entre Lee e Takaichi. Já a primeira-ministra japonesa afirmou que espera que as negociações aprofundem a cooperação "sob severas condições geopolíticas, como as situações no Oriente Médio e no Indo-Pacífico".