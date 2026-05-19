Autoridades investigam motivação do crime, que inicialmente é tratado como caso de violência doméstica - Arte

Autoridades investigam motivação do crime, que inicialmente é tratado como caso de violência domésticaArte

Publicado 19/05/2026 07:41

Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira, 19, suspeito de matar os próprios pais e ferir outras quatro pessoas durante um tiroteio na cidade de El Ejido, no sul da Espanha. O caso foi divulgado pela agência Reuters com base em informações da Guarda Civil espanhola.

De acordo com as autoridades, os quatro feridos foram hospitalizados em estado grave. Entre eles estão o filho do suspeito, um homem, uma mulher e outro menor de idade.

A polícia informou que o ataque foi registrado pouco depois das 23h desta segunda-feira, 18, no horário local. Unidades especiais localizaram e prenderam o suspeito por volta das 4h da madrugada desta terça-feira.

As autoridades investigam a motivação do crime, que inicialmente é tratado como um caso de violência doméstica. A origem da arma usada no ataque também está sendo apurada, já que o suspeito não possuía licença para porte de arma de fogo.

Tiroteios são relativamente raros na Espanha, onde a posse de armas é rigidamente controlada. Segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o país registrou 53 homicídios cometidos com armas de fogo em 2023, o equivalente a 0,1 morte por 100 mil habitantes, uma das taxas mais baixas da Europa e do mundo.