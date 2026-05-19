Autoridades investigam motivação do crime, que inicialmente é tratado como caso de violência domésticaArte
Tiroteio na Espanha deixa dois mortos e quatro feridos da mesma família
Homem de 25 anos é suspeito de assassinar os próprios pais e balear parentes
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Diretor da OMS está 'profundamente preocupado' com epidemia de ebola
Não há vacina ou tratamento específico para a cepa do vírus responsável pelo surto atual
Rússia anuncia três dias de exercícios nucleares
Treinamento militar mobiliza 65 mil soldados, mísseis balísticos e submarinos em meio à escalada da guerra na Ucrânia
Atirador abre fogo dentro de mesquita nos Estados Unidos
Três vítimas foram mortas e dois supostos atiradores encontrados já sem vida, diz FBI
Primeira encíclica do papa Leão XIV terá foco na inteligência artificial, anuncia Vaticano
Documento será lançado na próxima segunda-feira
Trump diz que suspendeu ataque previsto para 'amanhã' contra Irã após avanço de negociações
Pressão do presidente americano em líderes da região levou a condições de um acordo 'muito aceitável'
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