Governador regional disse que ataque atingiu shopping center e supermercadoAFP
Bombardeios russos no norte da Ucrânia deixam quatro mortos
Ataques com mísseis e drones atingiram áreas civis em meio ao aumento das tensões na fronteira com a Bielorrússia
Bombardeios russos no norte da Ucrânia deixam quatro mortos
Ataques com mísseis e drones atingiram áreas civis em meio ao aumento das tensões na fronteira com a Bielorrússia
Líderes da Coreia do Sul e do Japão se reúnem em meio a tensões geopolíticas globais
Lee Jae Myung e Sanae Takaichi realizam quarta cúpula em seis meses para fortalecer a cooperação bilateral
Putin visita China para reafirmar laços após viagem de Trump
Segundo o Kremlin, viagem pretende fortalecer parceria entre os países e trocar opiniões sobre questões internacionais
Tiroteio na Espanha deixa dois mortos e quatro feridos da mesma família
Homem de 25 anos é suspeito de assassinar os próprios pais e balear parentes
Diretor da OMS está 'profundamente preocupado' com epidemia de ebola
Não há vacina ou tratamento específico para a cepa do vírus responsável pelo surto atual
Rússia anuncia três dias de exercícios nucleares
Treinamento militar mobiliza 65 mil soldados, mísseis balísticos e submarinos em meio à escalada da guerra na Ucrânia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.