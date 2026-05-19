Dario Durigan, ministro da Fazenda, participou de reunião do G7Reprodução / Redes sociais
G7 pede reabertura do Estreito de Ormuz
Ministros das Finanças da cúpula se comprometeram com a 'cooperação multilateral' diante de riscos para a economia global
Governo Lula envia diplomata à Venezuela e planeja missão empresarial no país
Embaixador Aguiar Neto divide o foco de sua visita entre a promoção do comércio e a relação política dos países
Brasil propõe à OMS regulamentação global para endurecer a venda de ultraprocessados
Foco é a proteção de crianças e adolescentes
Colocam em liberdade 16 presos políticos ligados à indústria petrolífera na Venezuela
Grupo faz parte de um caso denominado 'Pdvsa Obrero', que envolve mais de 170 detidos
EUA sanciona pessoas ligadas à flotilha humanitária para Gaza
Israel acusou o grupo de ativistas de apoiar o Hamas
Totó La Momposina, ícone da cultura colombiana, morre aos 85 anos
Cantora levou ao mundo as raízes folclóricas da Colômbia caribenha
Casamentos coletivos em Teerã unem casais dispostos ao sacrifício no conflito com EUA e Israel
Eventos foram transmitidos pela televisão estatal em uma tentativa de reforçar o moral em tempos de guerra
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