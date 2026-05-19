Nome artístico de Sonia Bazanta Vides, a Totó La Momposina, homenageava a ilha onde a cantora nasceuJosh Pulman/Divulgação
A morte ocorreu no domingo (17), mas só foi anunciada pela família em comunicado nesta terça-feira.
Segundo o anúncio, ela morreu “cercada por sua família, sua alegria, luz, sabedoria, talento, generosidade e tantas outras virtudes marcaram a vida de inúmeras pessoas”.
A nota é assinada pelos filhos dela, Marco Vinicio, Angélica María e Eurídice Salomé Oyaga Bazanta.
Quem foi Totó La Momposina
O nome Momposina é uma referência à ilha de Santa Cruz de Mompox, ao norte da Colômbia, onde ela nasceu.
O Ministério da Cultura da Colômbia divulgou comunicado lamentando a morte da artista.
“A eterna mestra que percorreu o mundo inteiro ao ritmo de cumbias, porros, mapalés e bullerengues nascidos no coração da nossa terra. A eterna momposina que falou da música tradicional do Caribe, a fortaleceu e a enriqueceu durante décadas, escrevendo um capítulo inteiro da história cultural do nosso país”, definiu o ministério, em nota.
O velório da artista está marcado para 27 de maio, no Capitólio Nacional, em Bogotá, capital da Colômbia.
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