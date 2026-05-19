A usina nuclear de Barakah entrou em operação em 2020YouTube/Reprodução
Emirados Árabes Unidos afirmam que drones oriundos do Iraque atacaram usina nuclear de Barakah
Unidade é responsável por 25% da eletricidade produzida no país
Emirados Árabes Unidos afirmam que drones oriundos do Iraque atacaram usina nuclear de Barakah
Unidade é responsável por 25% da eletricidade produzida no país
Trump chama Cuba de 'nação fracassada' e diz que país não consegue comer ou acender as luzes
Presidente norte-americano afirma que Havana buscou contato com os EUA e acena para acordo diplomático
Vance diz não poder garantir acordo dos EUA com Irã, apesar de progresso em negociações
Vice-presidente afirma que Teerã não é clara quanto aos seus objetivos
Novas denúncias de violência sexual abalam o caso Epstein no Reino Unido
Investigações surgem meses depois da divulgação dos documentos referentes ao financista estadunidense
Ebola: veja linha do tempo e entenda causa de surtos na África
Doença acende alerta da Organização Mundial da Saúde
Ansiedade Digital: Como identificar os sinais e fazer um detox de redes sociais
Veja como recuperar o controle do seu tempo na era digital
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.