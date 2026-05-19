Redes sociais em excesso podem causar ansiedade e insônia - Divulgação

Redes sociais em excesso podem causar ansiedade e insôniaDivulgação

Publicado 19/05/2026 13:53 | Atualizado 19/05/2026 14:51



Rio - Você já pegou o celular para ver a hora e, sem perceber, passou os 20 minutos seguintes rolando o feed do Instagram ou do TikTok? Ou talvez tenha sentido aquela leve pontada de angústia ao ver a vida "perfeita" de alguém na tela? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho.

O cansaço mental e a dependência psicológica causados pelo excesso de telas têm nome e sobrenome: ansiedade digital.

Agora vamos te explicar como essa sobrecarga de informação afeta o seu cérebro, quais são os principais sinais de alerta e o passo a passo prático para fazer um detox de redes sociais sem precisar se isolar do mundo.

O que é Ansiedade Digital?

A ansiedade digital é o estado de estresse, angústia e esgotamento mental provocado pelo uso excessivo e sem controle de dispositivos eletrônicos e redes sociais.

O grande problema não é a tecnologia em si, mas a forma como fomos moldados para interagir com ela. As redes sociais utilizam mecanismos baseados em recompensa rápida. Cada curtida, comentário ou notificação aciona uma descarga de dopamina (o hormônio do prazer) no cérebro. Com o tempo, o cérebro passa a exigir cada vez mais estímulos, gerando um ciclo vicioso de checagem compulsiva.

Muitos adolescentes e jovens usam o celular escondido dos responsáveis e em horários inadequados, o que gera queda da imunidade e redução do desempenho escolar. Afinal, o sono é crucial para o aprendizado e concentração.

Como Identificar os Sinais da Ansiedade Digital

Muitas vezes, os sintomas começam de forma sutil e são normalizados na nossa rotina. Fique atento se você apresentar os seguintes comportamentos:

FOMO (Fear of Missing Out): O medo constante de estar por fora de alguma novidade, meme, notícia ou evento que está acontecendo nas redes.

Checagem Compulsiva: Olhar o celular a cada 5 minutos, mesmo sabendo que não chegou nenhuma notificação nova.

Vibração Fantasma: A sensação nítida de que o celular vibrou no bolso ou na bolsa, quando na verdade nada aconteceu.

Irritabilidade e Insônia: Sentir-se ansioso ou irritado quando o sinal cai, quando a bateria está acabando ou passar horas rolando a tela na cama antes de dormir (o chamado revenge bedtime procrastination).

Comparação Destrutiva: Medir o sucesso da sua vida real com base nos recortes perfeitos da vida virtual dos outros.

Passo a Passo para Fazer um Detox de Redes Sociais Eficiente

Fazer um digital detox não significa jogar o celular no lixo e ir morar em uma cabana no meio do mato. O segredo está na higiene digital — retomar o controle do seu tempo. Veja como começar hoje mesmo:

1. Desative todas as notificações não essenciais

O maior gatilho para a ansiedade digital é o som ou a luz do celular acendendo. Deixe ativas apenas as notificações de aplicativos de trabalho (durante o expediente), escola ou canais de comunicação direta e urgente com a família. O resto pode esperar.



2. Defina "Zonas Livres de Telas" na sua casa

Crie regras simples para o seu dia a dia. Por exemplo: nada de celular na mesa de jantar ou durante as refeições, e celular proibido na cama.

Dica: Compre um despertador analógico e deixe o celular carregando na sala durante a noite. Isso evita o hábito de rolar o feed logo nos primeiros minutos do dia.



3. Use a regra dos 20 minutos de ócio criativo

Em vez de pegar o telefone no primeiro sinal de tédio (na fila do banco ou na sala de espera), experimente apenas observar o ambiente ou deixar a mente vagar. O tédio é fundamental para a criatividade e para o descanso cerebral.

4. Monitore e limite o seu tempo de tela

Tanto o Android quanto o iPhone possuem ferramentas nativas de bem-estar digital que mostram quantas horas você passa em cada aplicativo. Defina um limite diário (por exemplo: no máximo 1 hora de redes sociais por dia). Quando o tempo acabar, o app bloqueia automaticamente.



O Impacto Positivo no seu Bem-Estar

Nas primeiras 48 horas de redução do uso, é comum sentir uma leve crise de abstinência (aquela vontade incontrolável de abrir o Instagram). No entanto, após a primeira semana de higiene digital, os benefícios são visíveis. Tente!