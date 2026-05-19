Autossacrifícios envolvem formação de corrente humana em torno de usinas elétricas, afirma imprensa iranianaAFP
Casamentos coletivos em Teerã unem casais dispostos ao sacrifício no conflito com EUA e Israel
Eventos foram transmitidos pela televisão estatal em uma tentativa de reforçar o moral em tempos de guerra
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Antone Glionna, de 25 anos, chamou a atenção de policiais ao tentar estacionar o carro em uma área restrita
Emirados Árabes Unidos afirmam que drones oriundos do Iraque atacaram usina nuclear de Barakah
Unidade é responsável por 25% da eletricidade produzida no país
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