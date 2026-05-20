Putin foi recebido por Xi Jinping dias após visita de TrumpReprodução / X
Xi recepcionou Putin com uma cerimônia no Grande Salão do Povo. As delegações dos dois países realizaram posteriormente conversas bilaterais, seguidas por uma cerimônia para a assinatura de acordos de cooperação.
"A mensagem é claramente de que a China mantém amizade e parceria estratégica com qualquer potência que desejar, e os Estados Unidos são apenas uma delas", disse Steve Tsang, diretor do Instituto da China na Universidade de Londres.
O assessor presidencial russo Yuri Ushakov afirmou que não havia "nenhuma conexão" entre as visitas de Trump e Putin a Pequim e ressaltou que a viagem do líder russo foi acordada após Putin e Xi conversarem por videoconferência no início de fevereiro.
Os líderes russo e chinês discutiram temas como energia e segurança, bem como o aprofundamento dos laços entre as duas nações. As duas partes concordaram em estender um tratado de amizade assinado pela primeira vez em 2001, informou a mídia estatal chinesa.
Xi diz a Putin que hostilidades no Oriente Médio precisam acabar imediatamente
Uma eventual retomada dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã seria "inaceitável", segundo Xi, que recebeu Putin no Grande Salão do Povo, em Pequim, nesta quarta. O líder chinês afirmou ainda que a continuidade das negociações de paz é de fundamental importância e que o fim do conflito contribuirá para a estabilização do fornecimento de energia.
Xi também destacou a "confiança política mútua e a cooperação estratégica" entre os dois países, segundo a mídia estatal chinesa.
O presidente da Rússia também disse que a cooperação entre russos e chineses na política externa é "um dos principais fatores de estabilização" do mundo. "Na atual situação tensa no cenário internacional, nossa cooperação estreita é particularmente necessária", afirmou o líder russo.
Em fevereiro de 2022, poucas semanas antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, China e Rússia anunciaram uma parceria "sem limites" durante uma viagem de Putin a Pequim. Pequim tornou-se o principal parceiro comercial da Rússia após o início da guerra,mas mantém neutralidade no conflito, enquanto cultiva laços comerciais com o Kremlin, apesar das sanções econômicas e financeiras dos Estados Unidos e da Europa.
A China é o principal cliente de suprimentos de petróleo e gás da Rússia, e Moscou espera que a guerra no Irã aumente a demanda. A China também ignorou as exigências do Ocidente para parar de fornecer componentes de alta tecnologia para as indústrias de armas da Rússia.
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