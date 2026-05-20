Surto envolve uma variante rara do vírus para a qual ainda não existem vacinas ou tratamentos aprovadosReprodução
OMS alerta para avanço do ebola na África, mas descarta risco elevado global
Segundo Organização, surto já provocou mais de 130 mortes suspeitas e pode durar pelo menos mais dois meses
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Irã diz que 26 embarcações comerciais cruzaram Ormuz sob coordenação nas últimas 24 horas
Comunicado da Marinha da Guarda Revolucionária informou que entre os navios liberados há petroleiros e porta-contêineres
Rubio diz que Trump quer 'novo capítulo' e parceria direta dos EUA com Cuba
Secretário norte-americano também defendeu uma abertura econômica e política para país da América Central
Pedro Almodóvar chama Trump, Netanyahu e Putin de 'monstros'
Cineasta espanhol usa tribuna no Festival de Cannes para cobrar escudo da Europa contra líderes de EUA, Israel e Rússia
Xi Jinping recebe Putin na China para aprofundar relação entre os países
Pequim tenta consolidar imagem como superpotência influente
Fortes chuvas deixam 22 mortos na China
Fenômenos meteorológicos extremos são frequentes no país