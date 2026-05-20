Mark Zuckerberg dispensou 21 mil funcionários entre 2022 e 2023Divulgação
Meta começa a demitir 10% de sua força de trabalho global
Mark Zuckerberg quer reforçar os recursos da empresa para o desenvolvimento de inteligência artificial
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ONU adota texto para reforçar obrigação dos países diante das mudanças climáticas
Resolução enfatiza as medidas necessárias para manter o aquecimento global limitado a 1,5ºC
Ministro israelense causa indignação com vídeo de ativistas da flotilha de mãos atadas
Até mesmo Netanyahu criticou a publicação; o líder israelense pediu que os detidos fossem expulsos do país
Flotilha registra 428 ativistas desaparecidos após ataques de Israel
Quatro brasileiros que foram detidos ainda não foram encontrados
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Putin visita Xi Jinping após passagem do colega norte-americano
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Informação foi divulgada pela OMS
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