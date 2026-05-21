Avião A330 da Air France caiu no Oceano Atlântico em 1º de junho de 2009 - AFP / Arquivo

Avião A330 da Air France caiu no Oceano Atlântico em 1º de junho de 2009 AFP / Arquivo

Publicado 21/05/2026 09:19

A Justiça francesa declarou, nesta quinta-feira (21), a companhia aérea Air France e a fabricante Airbus culpadas de homicídios culposos, 17 anos após o acidente do voo Rio-Paris que matou 228 pessoas.



Com o veredito, o Tribunal de Apelação de Paris se pronunciou de maneira contrária à decisão dos magistrados de primeira instância que, em 2023, decidiram absolver as empresas.



A nova sentença as considera as "únicas responsáveis" pela maior tragédia da aviação francesa e, além disso, impõe a multa máxima de 225.000 euros (cerca de R$ 1,3 milhão).

Relembre o caso

Em 1º de junho de 2009, o avião que operava o voo AF447 entre o Rio de Janeiro e Paris caiu quando sobrevoava o Oceano Atlântico, algumas horas após a decolagem.



A bordo do avião, um A330 da Airbus, viajavam passageiros de 33 nacionalidades, incluindo 61 franceses e 58 brasileiros. A tripulação de 12 pessoas era integrada por 11 franceses e um brasileiro.



O tribunal correcional de Paris havia absolvido, em abril de 2023, a Airbus e a Air France da acusação penal de homicídio culposo, como havia sido solicitado pelo Ministério Público, embora tenha reconhecido sua responsabilidade civil.



O MP, no entanto, mudou de posição e pediu, em novembro de 2026, ao tribunal de apelação de Paris que condene as duas empresas "por homicídio culposo".

As caixas-pretas confirmaram a origem do acidente: o congelamento das sondas Pitot, que medem a velocidade do avião no exterior, enquanto o A330 voava em grande altitude, em uma zona meteorológica difícil, próxima da Linha do Equador.



Para o MP, as falhas da Airbus e da Air France estão "caracterizadas" e "contribuíram, de forma certa, para que o acidente aéreo acontecesse".



A Airbus enfrenta acusações de ter subestimado a gravidade das falhas das sondas anemométricas e de não ter adotado todas as medidas necessárias para informar com urgência as companhias aéreas que utilizavam o sistema.



A Air France é acusada de não ter fornecido aos pilotos um treinamento adequado sobre situações de congelamento das sondas Pitot e de não ter informado suas tripulações de maneira suficiente.



"Esta condenação lançará o opróbrio, um descrédito sobre as duas empresas, e deve soar como uma advertência", ressaltou em novembro o promotor Rodolphe Juy-Birmann, ao lado de sua colega Agnès Labreuil.



No julgamento de primeira instância, as empresas foram absolvidas, já que o tribunal considerou que, embora tenham cometido "imprudências" e "negligências", "não foi possível demonstrar (...) nenhum nexo causal seguro" com o acidente.