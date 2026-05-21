Corante e conservantes presentes em alimentos ultraprocessados aumentam riscos de doenças - Divulgação

Corante e conservantes presentes em alimentos ultraprocessados aumentam riscos de doençasDivulgação

Publicado 21/05/2026 08:56 | Atualizado 21/05/2026 09:00

Consumir alimentos com alguns corantes ou conservantes está associado a um risco maior de câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e hipertensão, segundo três estudos franceses publicados nesta quinta-feira (21), que apresentam mais dados sobre os efeitos dos alimentos ultraprocessados.

As pesquisas se concentraram no consumo de certos aditivos, corantes alimentares (E100 a E199) e conservantes e antioxidantes (E200 a E299 e E300 a E399), com a participação de mais de 100.000 pessoas.

Os estudos foram coordenados por Sanam Shah e Anaïs Hasenböhler, sob supervisão da epidemiologista Mathilde Touvier, diretora de pesquisa no Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França (Inserm).

Os resultados foram publicados nas revistas Diabetes Care, European Journal of Epidemiology e European Heart Journal, com o objetivo de "orientar as políticas públicas", segundo um comunicado do Inserm.

Pela primeira vez, as pesquisas confirmaram associações entre o consumo de corantes alimentares e um risco maior de diabetes tipo 2 e de câncer; e entre o consumo de conservantes e o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares.

Os maiores consumidores de corantes alimentares têm, em comparação com as pessoas menos expostas, um risco mais elevado de sofrer de diabetes tipo 2 (+38%), câncer (+14%) e câncer de mama (+21% e até +32% em mulheres após a menopausa).

Por sua vez, os maiores consumidores de conservantes – principalmente sorbato de potássio E202 e ácido cítrico E330 – têm um risco 24% maior de sofrer de hipertensão do que as pessoas menos expostas, além de um risco 16% maior de desenvolver doenças cardiovasculares.

Embora os estudos não provem uma relação causa-efeito, eles se somam a muitos outros que demonstram como os alimentos ultraprocessados são nocivos, lembrou Mathilde Touvier.

"De 104 estudos que tratam dos vínculos entre os alimentos ultraprocessados e a saúde, 93 mostram os efeitos nocivos de forma muito consistente", afirmou. "O volume de evidências é bastante forte para dizer que é necessário agir no plano da saúde pública".

A ONG Foodwatch afirmou que os estudos "devem provocar um choque político" e lembrou que há anos exige a proibição de nitritos, devido à relação "claramente demonstrada" com o câncer de cólon, e também do aspartame, outro possível cancerígeno.

Em janeiro, dois estudos da mesma equipe demonstraram uma associação entre o consumo de conservantes e uma maior incidência de câncer e de diabetes tipo 2.