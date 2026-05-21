Segundo as autoridades do templo, a 'Chama Eterna' não foi afetada pelo incêndio - SIC TV/Reprodução

Segundo as autoridades do templo, a 'Chama Eterna' não foi afetada pelo incêndioSIC TV/Reprodução

Publicado 21/05/2026 12:48

Rio - Um incêndio atingiu nesta quarta-feira, 20, o templo budista Daishô-in, localizado na ilha japonesa de Miyajima. O local abrigava a "Chama Eterna", considerada sagrada e que, segundo a tradição, ardia initerruptamente há 1.200 anos. O fogo destruiu completamente o histórico salão Reikado.

Autoridades que administram o Saishô-in informaram que a chama sagrada não foi afetada, pois suas brasas são mantidas em outro espaço. O templo foi rapidamente consumido pelo fogo, uma vez que sua estrtura era inteiramente de madeira.

A "Chama Eterna" é considerada pelos budistas como a origem da "Chma da Paz", mantida acesa no Parque Memorial da Paz, em Hiroshima. Ele foi construído em homenagem às vítimas da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em 1945, no fim da Segunda Guerra.

De acordo com a imprensa japonesa, já havia registros de outros incêndios no salão Reikado no passado, mas nenhum com a dimensão vista na quarta-feira.