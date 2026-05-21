'A implementação de uma cobrança na via navegável pode inviabilizar um acordo diplomático', diz Marco Rubio - AFP

'A implementação de uma cobrança na via navegável pode inviabilizar um acordo diplomático', diz Marco RubioAFP

Publicado 21/05/2026 15:27 | Atualizado 21/05/2026 15:37

O Irã está discutindo com Omã como implementar algum tipo de sistema permanente de pedágio que formalize seu controle do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, em um desdobramento, que se for materializado, pode criar obstáculos para um acordo com os EUA.

"Irã e Omã precisam mobilizar todos os seus recursos tanto para prestar serviços de segurança quanto para administrar a navegação da maneira mais apropriada", disse o embaixador iraniano na França, Mohammad Amin-Nejad, em entrevista à Bloomberg em Paris, na quarta-feira.

''A implementação de uma cobrança na via navegável pode inviabilizar um acordo diplomático'', afirmou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, segundo a Arab News.

"Ninguém no mundo é a favor do sistema de pedágio. Isso não pode acontecer. Seria inaceitável. Tornaria um acordo diplomático inviável se eles continuassem a insistir nisso. Portanto, é uma ameaça para o mundo se eles tentassem fazer isso, e é completamente ilegal", disse Rubio.

Rubio expressou nesta quinta-feira (21), a esperança de que uma visita do chefe do exército paquistanês ao Irã pudesse impulsionar a diplomacia para o fim da guerra, afirmando que já houve progresso, ainda segundo a Arab News.