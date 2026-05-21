'A implementação de uma cobrança na via navegável pode inviabilizar um acordo diplomático', diz Marco RubioAFP
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Corte Internacional de Justiça foi solicitada a opinar sobre a Convenção 87, aprovada em 1948
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Teste de voo acontece nesta quinta-feira no Texas e marca etapa estratégica para a empresa de Elon Musk
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Nenhum dos 228 passageiros sobreviveu à queda do avião, em 2009