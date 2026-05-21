Israel impede que ajuda humanitária chegue a Gaza alegando que não permitirá nenhuma violação do bloqueio naval - AFP

Israel impede que ajuda humanitária chegue a Gaza alegando que não permitirá nenhuma violação do bloqueio naval AFP

Publicado 21/05/2026 18:53

O primeiro grupo de ativistas da flotilha para Gaza expulsos por Israel chegou à Turquia nesta quinta-feira (21), após a indignação internacional pelos maus-tratos que receberam durante a detenção.

Mais de 400 tripulantes que estavam a bordo de aproximadamente 50 embarcações foram interceptados na segunda-feira pelo exército israelense no Mediterrâneo, a oeste de Chipre. Eles foram, então, levados à força para Israel e detidos na prisão de Ktziot, informou a ONG Adalah, que os representou legalmente.

"Todos os ativistas estrangeiros da flotilha da Solidariedade com a Palestina foram deportados de Israel. Israel não permitirá nenhuma violação do bloqueio naval legal a Gaza", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oren Marmorstein.

A ONG Adalah informou que eles foram levados ao aeroporto de Ramon - perto de Eilat, no sul de Israel - para serem expulsos do país. Os ativistas egípcios e jordanianos foram trasladados a seus respectivos países para Taba e Aqaba, perto das fronteiras com Israel.

A Turquia afirmou que enviaria três voos especiais para repatriar seus cidadãos e os de países terceiros, no total 422 participantes da flotilha, 85 deles turcos, segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores.

Um primeiro grupo de ativistas da flotilha de Gaza começou a chegar ao aeroporto de Istambul e foi recebido por uma multidão com bandeiras palestinas, constatou um correspondente da AFP.

'Todos fomos atacados, agredidos'

Os ativistas da "Global Sumud Flotilla" ("sumud" significa resiliência em árabe) queriam chamar a atenção para a situação humanitária na Faixa de Gaza, devastada por mais de dois anos de guerra entre o Hamas e Israel, ao romper o bloqueio marítimo que o Estado israelense impõe ao pequeno território costeiro palestino.

Na quarta-feira, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, provocou indignação internacional e até mesmo dentro de seu próprio governo ao publicar um vídeo dos ativistas da flotilha ajoelhados e com as mãos amarradas.

Uma jovem que gritou "Palestina livre" enquanto o ministro passava teve a cabeça pressionada contra o chão por forças de segurança.

Gvir, do partido Poder Judaico, foi criticado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e pelo ministro das Relações Exteriores de Israel.

No entanto, Netanyahu defendeu seu país, afirmando que "tem todo o direito de impedir que flotilhas provocadoras de apoiadores terroristas do Hamas" entrem em suas águas territoriais e cheguem a Gaza, referindo-se ao movimento islamista palestino que desencadeou a guerra ao lançar um ataque sem precedentes contra Israel em 7 de outubro de 2023.

As reações internacionais, especialmente dos países cujos cidadãos foram presos, não demoraram a chegar.

O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, qualificou as imagens como "inaceitáveis" e anunciou que seu país impulsionará a imposição de sanções da UE contra o ministro israelense que gravou as imagens.

O tratamento dado aos detidos foi qualificado como "inadmissível" pela Itália e o chanceler Antonio Tajani declarou que pediu sanções contra o ministro israelense.

A relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos nos Territórios Palestinos Ocupados, a italiana Francesca Albanese, disse no X que o que estes ativistas sofreram foi "um tratamento de luxo comparado com o que se inflige aos palestinos nas prisões israelenses".

Bilal Kitay, cidadão turco originário de Bingöl, cidade de maioria curda a leste do país, abraçou sua esposa ao chegar a Istambul, após ser deportado. Ele participava da segunda missão com a flotilha para Gaza.

O ativista, que estava a bordo de um veleiro na companhia de uma dezena de pessoas, afirmou que esta interceptação por parte das forças israelenses foi "muito, muito mais violenta que a anterior", em abril.

"Todos fomos atacados, agredidos, tanto as mulheres quanto os homens. Muitos gritavam. Mas, na realidade, isso não tem nenhuma importância. É o que os palestinos vivem constantemente", relatou.

Julien Cabral, um belga de 57 anos, afirmou que "primeiro bloquearam as comunicações e depois abordaram em plena luz do dia com armas, atirando balas de plástico só por diversão".

Ele também contou ter ouvido efetivos israelenses dizendo "vamos nos divertir" em inglês.

"Confiscaram o remédio de uma pessoa que sofria de epilepsia. A bordo do bote 'Sirius', havia sete pessoas com 35 fraturas no total", acrescentou.