Rato-colilargo é o vetor da única cepa do hantavírus que pode ser transmitida entre humanosFacebook/ Reprodução
Missão científica em busca de hantavírus capturou cerca de 150 roedores em Ushuaia
Não foi encontrado nenhum rato-colilargo — vetor da cepa que gerou a crise sanitária no cruzeiro Hondius
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