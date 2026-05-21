Disputas territoriais entre indígenas são comuns na Colômbia, mas raramente terminam em confrontos fataisPixabay
Confronto por terras entre indígenas deixa mortos e feridos na Colômbia
Forças militares do país anunciaram um deslocamento terrestre e aéreo para a região
Confronto por terras entre indígenas deixa mortos e feridos na Colômbia
Forças militares do país anunciaram um deslocamento terrestre e aéreo para a região
Primeiros ativistas da flotilha para Gaza expulsos por Israel chegam à Turquia
Mais de 400 tripulantes estavam a bordo de aproximadamente 50 embarcações quando foram interceptados no Mediterrâneo
Trump diz que vai enviar 5 mil tropas para a Polônia após retirar soldados da Alemanha
Decisão foi feita com base na eleição do presidente Karol Nawrocki
Trabalhadores bolivianos vão às ruas pedir a renúncia de presidente
Pelo menos 47 bloqueios de estradas foram registrados
EUA expressa otimismo sobre acordo com Irã antes de visita de mediador paquistanês
Chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio demonstra confiança em desfecho para a guerra
Discussão de Irã e Omã sobre pedágio em Ormuz é vista por Rubio como obstáculo a acordo
Países discutem novo sistema financeiro para tráfego marítimo na região