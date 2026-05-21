Acordo com a Universal coloca o Spotify em concorrência com as plataformas Suno e a Udio - Pexels

Acordo com a Universal coloca o Spotify em concorrência com as plataformas Suno e a UdioPexels

Publicado 21/05/2026 20:21

O Spotify se associou à Universal Music Group para permitir que os usuários criem remixes e versões de músicas de artistas da gravadora por meio de inteligência artificial, mediante uma tarifa adicional à assinatura padrão.

A nova função, anunciada nesta quinta-feira (21), se aplicará apenas a artistas que tenham dado seu consentimento, e tanto o intérprete original quanto o compositor receberão parte da receita gerada.

"Pela primeira vez, os fãs poderão criar legalmente versões e remixes a partir dos catálogos dos artistas e compositores participantes, de modo que tanto o artista original quanto o compositor compartilhem o valor criado", disse Charlie Hellman, chefe de música do Spotify, durante o dia do investidor da companhia.

Até agora, o Spotify havia proibido músicas geradas com inteligência artificial a partir da obra de um artista sem sua autorização expressa, embora permita o envio de músicas criadas com IA de forma geral, incluindo conteúdo associado a músicos criados por inteligência artificial.

O acordo coloca o Spotify em concorrência direta com a Suno e a Udio, os dois aplicativos de música com IA dominantes no mercado.

Hellman afirmou que essa função oferecerá a artistas e compositores "uma fonte de receita completamente nova, além do que já ganham no Spotify".

O diretor-executivo da Universal Music Group, Lucian Grainge, classificou a iniciativa como "firmemente centrada no artista, baseada em uma IA responsável", e afirmou que ela "impulsionará o crescimento de todo o ecossistema".

Durante o evento, o Spotify também anunciou que dará aos assinantes pagos acesso antecipado para comprar ingressos para os shows de seus artistas favoritos.

O novo serviço, chamado "Reserved", será lançado este ano nos Estados Unidos antes de se expandir para outros mercados.

Os assinantes serão selecionados com base nos dados de escuta, incluindo a frequência com que reproduzem determinado artista em streaming, a variedade de faixas que ouvem de seu catálogo e se salvaram músicas em sua biblioteca.

Eles terão cerca de 24 horas para comprar até dois ingressos por meio de uma plataforma de vendas parceira.

O Spotify afirmou que a iniciativa ajudará a direcionar os ingressos para fãs reais em vez de bots de revenda, que há muito tempo frustram tanto o público quanto os artistas.