Celebração ocorre em meio a tensões sobre a pauta imigratória nos dois países - AFP

Celebração ocorre em meio a tensões sobre a pauta imigratória nos dois paísesAFP

Publicado 21/05/2026 20:45

México e Estados Unidos celebraram que o número de migrantes irregulares que tentam cruzar pela sua fronteira comum registrou o nível mais baixo em 50 anos, após uma reunião nesta quinta-feira (21) entre a presidente mexicana e o secretário de Segurança dos Estados Unidos.

O dado se baseia no número de encontros entre migrantes irregulares e autoridades migratórias americanas entre outubro de 2024 e maio de 2026, que registrou “uma redução histórica de 90%”, destacou a chancelaria mexicana em um comunicado.

“Como resultado do trabalho coordenado do governo do México, os encontros com pessoas em situação migratória irregular na fronteira sul dos Estados Unidos diminuíram de maneira sustentada, alcançando seu nível mais baixo nos últimos 50 anos”, acrescentou esse ministério.

A reunião, centrada em segurança e migração, ocorre em meio a novas tensões diplomáticas, depois que Washington pediu ao México a captura e extradição de um governador estadual e de outros funcionários locais acusados de vínculos com o narcotráfico.

Em resposta, a presidente Claudia Sheinbaum exigiu dos Estados Unidos o envio de provas que justifiquem esse pedido.

Na reunião entre a equipe de segurança de Sheinbaum e o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, também foram revisados os avanços da agenda bilateral em matéria de segurança.