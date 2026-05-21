Celebração ocorre em meio a tensões sobre a pauta imigratória nos dois paísesAFP
México e EUA celebram que imigração irregular atingiu menor nível em 50 anos
Entre outubro de 2024 e maio de 2026 houve uma redução de 90% nos casos
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