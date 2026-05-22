Presidência francesa informou que investigações'não tem como alvo' presidente Emmanuel MacronAFP
Palácio presidencial francês é alvo de buscas em investigação sobre corrupção
Caso envolve suspeitas na contratação de empresa responsável por cerimônias do Panteão
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