Trump indicou que o Fed 'perdeu o rumo nos últimos anos'X / Reprodução
Trump defende 'independência' de novo presidente do Fed e pede foco na economia
Republicano afirma que Kevin Warsh deve atuar sem influência política
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