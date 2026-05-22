Marco Rubio afirmou que é preciso ter um plano B, caso o Irã não reabra o Estreito de OrmuzAFP
Rubio diz que houve alguns avanços em relação ao Irã, mas ressalta que acordo ainda não é certo
Secretário de Estado reiterou que regime de Teerã não pode ter armas nucleares
Uruguai registra primeira morte por eutanásia assistida
Lei é pioneira na América Latina e foi aprovada no ano passado
Negociações sobre não proliferação de armas nucleares fracassam na ONU
Texto reafirmava os objetivos de desarmamento e contenção dos arsenais
Israel ataca o Líbano e mata 10 pessoas, incluindo médicos e uma criança, dizem autoridades
Ofensiva aconteceu mesmo durante cessar-fogo entre os países
'Pablo Escobar brasileiro' é réu na Bélgica em julgamento polêmico
Sergio Roberto de Carvalho é apontado como um dos líderes de uma organização criminosa que envia drogas de portos do Brasil à Europa
SpaceX lança última versão de seu megafoguete Starship
Empresa de Elon Musk enviou sua espaçonave aos céus do Texas nesta sexta-feira (22)
Governo Trump acusa Canadá de criar novas barreiras comerciais com reformulação do streaming
Declarações do embaixador Pete Hoekstra somam-se a críticas de grupos de lobby americanos que pedem retaliação a nação vizinha
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