Pablo Escobar brasileiro era conhecido como Major Carvalho, por ter sido da PM do Mato Grosso do SulTV Globo/ Reprodução
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