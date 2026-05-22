Pablo Escobar brasileiro era conhecido como Major Carvalho, por ter sido da PM do Mato Grosso do Sul - TV Globo/ Reprodução

Pablo Escobar brasileiro era conhecido como Major Carvalho, por ter sido da PM do Mato Grosso do SulTV Globo/ Reprodução

Publicado 22/05/2026 20:48

A Justiça da Bélgica emitiu, ontem, a sentença interlocutória do julgamento de Sergio Roberto de Carvalho, conhecido como "Pablo Escobar brasileiro", segundo a imprensa belga.

A sentença interlocutória é uma decisão tomada no meio do processo, antes da sentença final. Ontem, o tribunal respondeu a pedidos preliminares das defesas dos réus, discutidos em audiências em março e abril. A decisão final só deve ser anunciada após a conclusão do julgamento, que teve início em 2024 e será retomado em 7 de setembro.

Segundo o jornal Le Monde, ao lado do belga Flor Bressers, o brasileiro é apontado como um dos líderes de uma organização criminosa que envia drogas de portos do Brasil à Europa. O grupo teria movimentado ao menos 45 toneladas de drogas, com lucro de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,9 bilhões). Carvalho foi detido na Hungria em junho de 2022, em uma ação conjunta da Polícia Federal, da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e da Polícia Judiciária de Portugal. Um ano depois, foi extraditado à Bélgica. No Brasil, era conhecido como Major Carvalho, por ter ocupado esse posto na PM do Mato Grosso do Sul. Foi expulso da corporação em 2018, após a Justiça Federal condená-lo por tráfico.

Julgamento

Segundo o jornal belga Het Laatste Nieuws (HLN), mais de 30 réus estão sendo julgados por ligações com o caso, que ficou conhecido na Europa como "Samba", devido ao braço brasileiro da organização. O julgamento enfrenta polêmicas desde o início.

Em setembro de 2025, o advogado de um empresário holandês suspeito de lavagem de dinheiro do grupo teve o pedido de fala rejeitado pelo juiz em uma audiência, mas se pronunciou mesmo assim e foi retirado da sala por policiais. Após o episódio, um recurso da defesa foi aceito pelo Tribunal de Apelação de Gante, o que levou à anulação da composição da corte e à nomeação de três novos juízes. Ainda segundo o HLN, os advogados alegaram também que a substituição poderia sugerir parcialidade. Mas, na sentença interlocutória, o tribunal considerou que se tratou de uma decisão administrativa objetiva e que não houve qualquer interferência de conteúdo no processo criminal.