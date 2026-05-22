Starship não poderá fazer pouso de precisão devido falhas técnicas no lançamento do megafoguete - AFP

Starship não poderá fazer pouso de precisão devido falhas técnicas no lançamento do megafogueteAFP

Publicado 22/05/2026 20:20

A SpaceX de Elon Musk lançou nesta sexta-feira (22) seu mais recente Starship, enviando o gigantesco foguete aos céus do Texas depois que a tentativa inicial foi cancelada devido a problemas técnicos.

A nave Starship e o foguete propulsor Super Heavy aparentemente se separaram como previsto, mas o porta-voz da empresa, Dan Huot, afirmou durante a transmissão ao vivo que o propulsor não completou uma queima necessária para se direcionar a um pouso controlado, o que significa que provavelmente não conseguirá realizar um pouso de precisão como esperado.