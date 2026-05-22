Starship não poderá fazer pouso de precisão devido falhas técnicas no lançamento do megafogueteAFP
SpaceX lança última versão de seu megafoguete Starship
Empresa de Elon Musk enviou sua espaçonave aos céus do Texas nesta sexta-feira (22)
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Governo Trump acusa Canadá de criar novas barreiras comerciais com reformulação do streaming
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