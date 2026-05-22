Nova ordem regulatória obriga operadoras de streaming a destinar 15% de sua receita no Canadá a produções locaisUnsplash
Governo Trump acusa Canadá de criar novas barreiras comerciais com reformulação do streaming
Declarações do embaixador Pete Hoekstra somam-se a críticas de grupos de lobby americanos que pedem retaliação a nação vizinha
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Chefe do exército paquistanês chega a Teerã para novas negociações entre Irã e EUA
Apesar de cessar-fogo estabelecido desde 8 de abril, os países ainda não concordaram em uma solução para o fim definitivo do conflito no Oriente Médio
OMS eleva risco de ebola na República Democrática do Congo a 'muito alto', nível máximo
País registra cerca de 750 casos suspeitos; 82 já foram confirmados
Palácio presidencial francês é alvo de buscas em investigação sobre corrupção
Caso envolve suspeitas na contratação de empresa responsável por cerimônias do Panteão
Trump defende 'independência' de novo presidente do Fed e pede foco na economia
Republicano afirma que Kevin Warsh deve atuar sem influência política
Surto de ebola: EUA restringem entrada de viajantes de três países africanos
Autoridades emitiram um alerta com a recomendação de que os cidadãos norte-americanos não viajem para Uganda, Sudão do Sul e República Democrática do Congo
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