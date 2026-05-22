Paramédicos mortos no Líbano por ataques israelenses eram aliados ao HezbollahAFP
Israel ataca o Líbano e mata 10 pessoas, incluindo médicos e uma criança, dizem autoridades
Ofensiva aconteceu mesmo durante cessar-fogo entre os países
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SpaceX lança última versão de seu megafoguete Starship
Empresa de Elon Musk enviou sua espaçonave aos céus do Texas nesta sexta-feira (22)
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Declarações do embaixador Pete Hoekstra somam-se a críticas de grupos de lobby americanos que pedem retaliação a nação vizinha
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Apesar de cessar-fogo estabelecido desde 8 de abril, os países ainda não concordaram em uma solução para o fim definitivo do conflito no Oriente Médio
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País registra cerca de 750 casos suspeitos; 82 já foram confirmados
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