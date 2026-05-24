Trump escreveu no Truth Social que o acordo estava 'em grande parte negociado' - X / Reprodução

Trump escreveu no Truth Social que o acordo estava 'em grande parte negociado'X / Reprodução

Publicado 24/05/2026 12:53

Donald Trump declarou, neste domingo (24), que os Estados Unidos não têm intenção de se precipitar para alcançar um acordo com o Irã.

“Dei instruções aos meus representantes para que não se precipitem (...) porque o tempo está a nosso favor”, escreveu o presidente americano em sua plataforma Truth Social.

Disse também que o bloqueio ao Irã “continuará em pleno vigor” até que seja assinado um acordo definitivo com Teerã, que está sendo negociado por ambas as partes.

Os Estados Unidos exigiram, desde 13 de abril, um bloqueio aos portos iranianos, depois que Teerã praticamente paralisou o roubo pelo Estreito de Ormuz em resposta aos ataques americanos e israelenses contra o Irã, iniciados em 28 de fevereiro.

Os comentários de Trump ocorreram horas após republicanos e democratas terem sido rejeitados aspectos do acordo em discussão.

“Ambas as partes devem levar o tempo que for necessário e fazer tudo da maneira correta”, escreveu Trump na mesma publicação no Truth Social, ao mesmo tempo em que arrancou o acordo nuclear de 2015 que o ex-presidente Barack Obama firmou com o Irã e outras potências ocidentais.

Embora a Casa Branca não tenha revelado detalhes do texto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, declarou no sábado (23), na televisão estatal, que ambas as partes estavam perto de concordar "um memorando de entendimento, uma espécie de acordo-quadro composto por 14 cláusulas".

Mais tarde, neste mesmo sábado, Trump escreveu no Truth Social que o acordo estava “em grande parte negociado”, embora ainda “pendente de formalização”.