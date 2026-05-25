Pontífice também pediu que o mundo supere o conceito de 'guerra justa'AFP
"Em nome da Igreja, peço sinceramente perdão", escreveu Leão XIV no texto que define as posições da Igreja em diversas questões, entre elas a inteligência artificial.
"Hoje, mais do que nunca, é importante reafirmar o abandono da teoria da guerra justa, invocada com muita frequência para justificar qualquer conflito, sem prejuízo do direito à defesa legítima em seu sentido mais estrito", afirma no texto, que tem o título "Magnifica Humanitas" ("Humanidade Magnífica"), que define a posição do papa em questões sociais.
A encíclica, um documento que define a posição da Igreja em questões sociais, tem o título "Magnifica Humanitas" ("Humanidade magnífica") e adverte que a IA "não pode ser considerada moralmente neutra", insistindo no papel da educação para aprender a administrar seus riscos.
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