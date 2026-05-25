101 casos foram confirmados, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros AdhanomAFP
Congo tem mais de 900 casos suspeitos de ebola, afirma OMS
Balanço do Ministério da Saúde aponta para 204 mortes registradas por causa da doença
Terremoto de magnitude 6,9 atinge norte do Chile
Tremores foram registrados na área do Deserto do Atacama
Trump diz que urânio do Irã pode ser entregue aos EUA ou destruído no próprio país persa
Presidente americano fez publicação nas redes sociais afirmando que 'poeira nuclear' seria destruída
Igreja Católica argentina adverte governo Milei sobre crise social
Mensagem do arcebispo Jorge Cuerva ocorre em meio a tensões sociais após dois anos de severo ajuste econômico e deterioração do poder aquisitivo
Bolívia entra na quarta semana de protestos, que presidente tenta acalmar reduzindo seu salário
Rodrigo Paz, político de centro-direita, governa o país desde novembro do ano passado
'Lua Azul' poderá ser vista no céu no próximo fim de semana
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Netanyahu diz que Israel vai 'intensificar' ofensiva no Líbano contra Hezbollah
Declaração é dada em meio a negociações entre Irã e EUA para estabelecer o fim do conflito no Oriente Médio
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