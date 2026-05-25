101 casos foram confirmados, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom - AFP

101 casos foram confirmados, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros AdhanomAFP

Publicado 25/05/2026 08:08

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou na noite deste domingo (25) que mais de 900 casos suspeitos de ebola foram identificados na República Democrática do Congo (RDC).

"À medida que intensificamos os esforços de vigilância na resposta ao Ebola na RDC, mais de 900 casos suspeitos foram identificados até o momento, incluindo 101 casos confirmados", escreveu Tedros Adhanom em uma publicação nas redes sociais. O diretor, no entanto, não apresentou números atualizados de mortes provocadas pela doença.

O ebola é uma doença viral letal que se propaga por contato direto com fluidos corporais. A enfermidade pode provocar hemorragias graves e falência de múltiplos órgãos.

O país declarou um surto em 15 de maio provocado pela cepa Bundibugyo, para a qual não existem vacinas nem tratamentos aprovados.

Em uma atualização anterior publicada no sábado, o Ministério da Saúde do Congo informou que 204 mortes foram registradas em três províncias do país da África Central, a partir de 867 casos suspeitos.

Nos últimos 50 anos, o ebola matou mais de 15.000 pessoas no continente africano.