Javier Milei fez declarações durante uma entrevista na noite do último domingo (2)AFP
No dia 25, durante a convenção do Partido Liberal (PL) que confirmou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (RJ) à Presidência da República, em São Paulo, Milei ofendeu Lula e também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o que criou uma crise diplomática entre os países vizinhos.
"É um ladrão, é um corrupto, foi condenado por ser ladrão e corrupto, ficou preso, por isso também é verdade o que disse sobre ser presidiário", disse Milei no domingo.
O líder argentino insinuou que Lula saiu da cadeia por uma "falha administrativa do processo" e não por ter sido inocentado pela Operação Lava Jato.