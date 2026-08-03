Javier Milei fez declarações durante uma entrevista na noite do último domingo (2)AFP

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Estadão Conteúdo
O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem chamou de "ladrão", "corrupto" e "presidiário" durante uma entrevista ao canal LN+, na noite do último domingo, 2.
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No dia 25, durante a convenção do Partido Liberal (PL) que confirmou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (RJ) à Presidência da República, em São Paulo, Milei ofendeu Lula e também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o que criou uma crise diplomática entre os países vizinhos.

"É um ladrão, é um corrupto, foi condenado por ser ladrão e corrupto, ficou preso, por isso também é verdade o que disse sobre ser presidiário", disse Milei no domingo.

O líder argentino insinuou que Lula saiu da cadeia por uma "falha administrativa do processo" e não por ter sido inocentado pela Operação Lava Jato.