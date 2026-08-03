Ao longo de sua invasão, a Rússia atacou diversos locais de importância cultural na UcrâniaSargey Bobok / AFP
"Trata-se da maior perda para a infraestrutura editorial da Ucrânia desde o início da guerra em grande escala", em 2022, afirmou a editora Ranok.
Um repórter da AFP viu no sábado os bombeiros lutando para controlar o incêndio no depósito de Kharkiv, horas depois de a Rússia lançar um ataque com drones e mísseis.
O diretor da editora, Viktor Kruglov, classificou o episódio como "um ataque contra a educação e a cultura ucranianas".
Um bombardeio contra um armazém próximo a Kiev no mês passado reduziu a cinzas 800.000 livros, segundo a editora, cujo catálogo inclui obras de George Orwell e Barack Obama.
Ao longo de sua invasão, a Rússia atacou com frequência museus, galerias, estúdios de cinema, igrejas e outros locais de importância cultural na Ucrânia.