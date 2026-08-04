Ataque na região do Mar Vermelho foi informado nesta terça-feiraAFP
A mesma fonte afirmou que dos 14 tripulantes resgatados, 13 deles são cidadãos indianos e um iemenita.
Hodeida é uma cidade portuária do Iêmen controlada pelos rebeldes houthis.
Por sua vez, o ministro indiano de Portos e Transporte Marítimo, Sarbananda Sonowal, condenou o ataque ao navio Faize Noore Oliya em um comunicado publicado na rede social X.
Os ataques ao "transporte comercial na região devem cessar, e a livre navegação e o comércio por vias marítimas internacionais (...) devem ser restabelecidos o mais rápido possível", afirmou o ministro indiano.