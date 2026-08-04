Ataque na região do Mar Vermelho foi informado nesta terça-feiraAFP

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Um navio mercante indiano afundou no Mar Vermelho, na costa do Iêmen, depois de ser alvo de um ataque, mas toda a tripulação foi resgatada, informou nesta terça-feira (4) uma autoridade da cidade iemenita de Moca.
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A mesma fonte afirmou que dos 14 tripulantes resgatados, 13 deles são cidadãos indianos e um iemenita.
"Os guardas costeiros da província do Mar Vermelho resgataram nesta terça-feira a tripulação de um cargueiro indiano que afundou após ser atacado por uma embarcação carregada de explosivos na costa de Hodeida", disse a autoridade.

Hodeida é uma cidade portuária do Iêmen controlada pelos rebeldes houthis.

Por sua vez, o ministro indiano de Portos e Transporte Marítimo, Sarbananda Sonowal, condenou o ataque ao navio Faize Noore Oliya em um comunicado publicado na rede social X.

Os ataques ao "transporte comercial na região devem cessar, e a livre navegação e o comércio por vias marítimas internacionais (...) devem ser restabelecidos o mais rápido possível", afirmou o ministro indiano.