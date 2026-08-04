Ucrânia voltou a atingir centro logístico russo - Reprodução / X

Ucrânia voltou a atingir centro logístico russoReprodução / X

Publicado 04/08/2026 08:50

Wildberries has already lost almost 20% of its warehouses due to drone attacks



Ukrainian drones attacked a Wildberries logistics center in Vladimir region. It became the 12th Wildberries warehouse out of the 15 largest to come under drone attack.



Nine of them were damaged, and… pic.twitter.com/3qqRcmJGUk — Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026

"Durante a manhã, as forças de defesa aérea repeliram um ataque com drones contra a região de Moscou", informou na plataforma de mensagens Telegram o governador da região da capital, Andrey Vorobiov. "Segundo informações preliminares, cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas", acrescentou.O governador afirmou que vários incêndios foram registrados após o ataque com drones contra a zona industrial de Novoselki, nas imediações de Moscou. O balanço de vítimas é elevado para a região da capital russa, que fica a centenas de quilômetros da frente de batalha.Na região ucraniana de Sumy, duas crianças e um idoso morreram nos bombardeios aéreos russos durante a noite, segundo o governador Oleg Grigorov."As meninas tinham 5 e 10 anos de idade. Os corpos foram recuperados entre os escombros de sua residência", disse Grigorov.Seis bombas aéreas guiadas atingiram infraestruturas civis na cidade, incluindo prédios residenciais e não residenciais em Sumy, informou o governador. A outra vítima é uma idosa de 89 anos na cidade de Nikolaiev, segundo as autoridades locais.Também na Ucrânia, a cidade de Kherson foi bombardeada durante a noite pelo Exército russo e um homem de 52 anos ficou ferido, informou a administração militar da localidade.Na Rússia, um centro logístico da gigante do comércio digital Wildberries sofreu um incêndio na região noroeste de Leningrado após um ataque ucraniano, anunciou o governador regional, Aleksandr Drozdenko. A Wildberries confirmou o incêndio em seu centro logístico em Krasny Bor após o ataque.Outro depósito da Wildberries foi atacado por drones ucranianos na área rural de Emmaus, quase 180 quilômetros ao noroeste de Moscou, segundo o governador regional, Vitali Koroliov.Além disso, as autoridades russas instaladas na península da Crimeia informaram que um soldado matou quatro pessoas, incluindo três civis."Uma tragédia em Sebastopol (...). Segundo as primeiras informações, um militar atirou contra seus companheiros soldados e matou uma pessoa, antes de atacar civis e matar mais três", escreveu Mikhail Razvozhaiev no Telegram. O atirador foi detido, acrescentou.