Coreia do Sul registrou temperatura mais alta da história neste domingo (2)Greg Baker / AFP
Onda de calor provoca 16 mortes na Coreia do Sul
Segundo Ministério do Interior, mais de 2 mil pessoas apresentaram quadros clínicos relacionados às altas temperaturas
EUA esperam acordo sobre Ormuz 'muito em breve' e faz petróleo cair
Secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que existe a possibilidade de concordarem em uma reabertura do estreio até quarta-feira (5)
Estados Unidos revogam visto de embaixadora brasileira
Maria Luiza Ribeiro Viotti pode continuar em Washington e terá a situação normalizada assim que o novo diplomata americano for liberado
EUA se aproximam do Paraguai, enquanto Lula conversa com Putin
Em tom de parceria, países assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação estratégica no campo de assuntos nucleares civis
Navio indiano afunda no Mar Vermelho após ataque vindo do Iêmen
Guarda costeira resgatou 13 cidadãos asiáticos e um local; governo atingido cobrou restabelecimento da livre navegação internacional
Ligação de Lula a Putin foi iniciada pelo governo brasileiro, diz Kremlin
Em telefonema de uma hora, presidentes abordaram o conflito na Ucrânia, a ampliação do comércio bilateral e a sucessão no comando da ONU
Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam oito mortos
Kiev atingiu zona industrial nas imediações de Moscou; Balanço é alto para a região, a centenas de quilômetros da frente de batalha
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