Coreia do Sul registrou temperatura mais alta da história neste domingo (2) - Greg Baker / AFP

Coreia do Sul registrou temperatura mais alta da história neste domingo (2)Greg Baker / AFP

Publicado 04/08/2026 07:33

calor do verão na Coreia do Sul provocou a morte de 16 pessoas até o momento, informou nesta terça-feira (4) o Ministério do Interior. O país enfrenta, no momento, uma onda de calor, com uma série de temperaturas elevadas.

Entre 15 de maio e 2 de agosto, 2.025 pessoas sofreram quadros clínicos relacionados com o calor, das quais 16 morreram, segundo um comunicado publicado pelo ministério.

O recorde de calor da Coreia do Sul foi quebrado três vezes durante a última semana. Neste domingo (2), foi registrada a temperatura mais elevada da história: 42,5°C na cidade de Yangsan.

A capital Seul está nesta terça-feira sob alerta máximo de "onda de calor severa". As previsões indicam que os termômetros voltarão a superar 40°C.

"A previsão é de um calor extremo que coloca a vida em perigo", indicou a agência meteorológica em um boletim.