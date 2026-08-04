Leoas mortas apresentaram desidratação e falência múltipla dos órgãos - Divulgação / Tama Zoological Park

Leoas mortas apresentaram desidratação e falência múltipla dos órgãosDivulgação / Tama Zoological Park

Publicado 04/08/2026 08:27

Três leoas morreram em um zoológico de Tóquio devido a uma aparente insolação, agravada pela umidade do verão japonês , informou nesta terça-feira (4) uma porta-voz. O Japão enfrentou em 2025 o verão mais quente de seus registros, e nas últimas semanas partes do país chegaram a 40ºC.

Desde meados de julho, 10 dos 16 leões do Parque Zoológico de Tama apresentaram sintomas como "perda de apetite e redução da atividade", e três leoas morreram, informou o zoológico em comunicado. Uma morreu na última terça-feira (28), outra na sexta-feira (31) e a terceira neste domingo (2), detalhou.

"De acordo com nosso veterinário, suspeita-se que a causa das mortes seja golpe de calor", ao terem sido observadas desidratação e falência múltipla de órgãos, disse à reportagem uma porta-voz do zoológico.

"Ainda que se pense que os leões sejam resistentes ao calor, o zoológico vem reforçando, nos últimos anos, as medidas para enfrentar o calor de verão no Japão. Aqui, o calor vem acompanhado de alta umidade, o que é diferente do ar seco da África", explicou.

Ela acrescentou que "estamos reforçando ainda mais as medidas contra o calor, borrifando água, melhorando a ventilação e instalando ar-condicionado". Assegurou que vários leões vêm sendo tratados por problemas relacionados ao calor.

Cerca de 18,6 mil pessoas foram hospitalizadas por insolação entre 20 e 26 de julho, das quais 45 morreram, segundo a agência de gerenciamento de incêndios e desastres.