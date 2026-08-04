Leoas mortas apresentaram desidratação e falência múltipla dos órgãosDivulgação / Tama Zoological Park
Três leoas morrem em zoológico do Japão por suspeita de insolação
Segundo porta-voz, dez animais do parque apresentaram sintomas relacionados ao calor desde meados de julho; Temperaturas chegaram a 40ºC
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