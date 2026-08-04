Maria Luiza Ribeiro Viotti ocupa o cargo de embaixadora desde 2023 - Jefferson Rudy / Agência Senado

Maria Luiza Ribeiro Viotti ocupa o cargo de embaixadora desde 2023 Jefferson Rudy / Agência Senado

Publicado 04/08/2026 18:44 | Atualizado 04/08/2026 19:59

Os Estados Unidos (EUA) revogaram o visto da embaixadora brasileira Maria Luiza Ribeiro Viotti diante da falta de agrément (aval) para seu embaixador nomeado em Brasília, informou, nesta terça-feira (4), um alto funcionário do Departamento de Estado.

LEIA MAIS: Brasil nega visto a oficiais dos EUA que queriam questionar urnas

A decisão não significa que Ribeiro Viotti tenha de deixar o país. A diplomata pode permanecer nos EUA enquanto o impasse diplomático não for superado, explicou um alto funcionário do Departamento de Estado durante uma entrevista coletiva por telefone com jornalistas.



"Isso não é o mesmo que expulsar a pessoa do país. Significa que ela pode permanecer aqui, mas sem visto, e que seu visto será restabelecido se a situação for normalizada e o agrément for concedido ao embaixador que escolhemos", afirmou.



"Se houver restrições para os diplomatas de uma das partes, elas serão aplicadas de forma recíproca. Dito isso, essa não é a situação que nos interessa", insistiu a fonte diplomática, sob condição de anonimato.



Se a embaixadora decidir deixar os Estados Unidos, "terá que solicitar novamente um visto", explicou o Departamento de Estado em uma mensagem à AFP.



Fontes diplomáticas brasileiras consultadas pela AFP recusaram-se a confirmar se a embaixadora Ribeiro Viotti continua na capital americana.



O presidente americano, Donald Trump, escolheu em 1º de junho uma importante liderança republicana do estado da Flórida, Daniel "Danny" Perez, como novo embaixador em Brasília. Sua confirmação pelo Senado foi adiada devido à falta desse "agrément", autorização concedida pelos governos anfitriões antes de receber um embaixador.



A fonte diplomática explicou aos jornalistas que o governo Trump concluiu que esse aval do governo brasileiro "provavelmente será adiado para depois das eleições" presidenciais de outubro.



Incidentes recentes