Ataques russos atingiram centros de transporte, logística e distribuição - Reprodução / X

Ataques russos atingiram centros de transporte, logística e distribuiçãoReprodução / X

Publicado 05/08/2026 09:12



Mísseis balísticos e drones lançados pela Rússia contra a Ucrânia na madrugada desta quarta-feira (5) deixaram pelo menos 17 mortos e 44 feridos na capital Kiev e na região metropolitana. A informação foi confirmada pelo presidente Volodimir Zelensky nas redes sociais.

As of now, 44 people have been reported injured in the massive Russian strike on Kyiv and the Kyiv region. Another 17 people, tragically, were killed. My condolences to their families and loved ones. It was a heavy strike – 24 ballistic missiles, 4 Zircon/Oniks missiles, and… pic.twitter.com/4LoHXXkt8R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

O presidente aproveitou a ocasião para exigir mais interceptores de mísseis de seus aliados, um tipo de armamento cada vez mais utilizado pela Rússia diante da falta de equipamentos de defesa e munição em Kiev.



No último ataque, as defesas ucranianas foram incapazes de interceptar um único dos 28 mísseis lançados pela Rússia, segundo um relatório militar. "Interceptadores de mísseis balísticos poderiam ter salvado as vidas daqueles que morreram hoje", declarou Zelensky. O presidente aproveitou a ocasião para exigir mais interceptores de mísseis de seus aliados, um tipo de armamento cada vez mais utilizado pela Rússia diante da falta de equipamentos de defesa e munição em Kiev.No último ataque, as defesas ucranianas foram incapazes de interceptar um único dos 28 mísseis lançados pela Rússia, segundo um relatório militar. "Interceptadores de mísseis balísticos poderiam ter salvado as vidas daqueles que morreram hoje", declarou Zelensky.

Mísseis balísticos

O Exército russo lançou 115 drones e 28 projéteis de alta velocidade, incluindo mísseis balísticos, segundo a Força Aérea. As forças ucranianas derrubaram 98 drones, mas nenhum míssil. Os projéteis voam a velocidades muito altas e só podem ser interceptados pelos sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos.



A Ucrânia possui poucos desses sistemas e sua munição está escassa, especialmente desde a guerra iniciada em fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. "É crucial que nossos parceiros entendam que atrasos na entrega ou a relutância em fornecer sistemas antimísseis balísticos levam justamente a esse tipo de perda de vidas", disse Zelensky.



Incêndios em depósitos

"A região de Kiev sofreu um dos ataques inimigos mais trágicos de sua história esta noite", lamentou Timur Tkachenko, chefe da administração militar regional. Os danos são extensos em "mais de sete locais" na "infraestrutura residencial" e houve incêndios "em depósitos", acrescentou.



"No distrito de Golosivsky, duas pessoas feridas foram resgatadas dos escombros de um depósito destruído", informou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, no Telegram.



Imagens mostram incêndios de grandes proporções em depósitos. A empresa de entregas Nova Pochta relatou três mortos e oito feridos em um de seus centros.



O Ministério da Defesa russo declarou em um comunicado que atacou centros de transporte, logística e distribuição que, segundo Moscou, armazenavam ou forneciam equipamentos militares e drones.



Mais de quatro anos após a invasão russa do território ucraniano, os ataques se intensificaram em ambos os lados de uma linha de frente praticamente estática, com um número crescente de vítimas civis.



A Ucrânia intensificou seus ataques contra a Rússia e os territórios ocupados por Moscou, particularmente contra instalações pertencentes à gigante russa do comércio eletrônico Wildberries e infraestruturas energéticas.



As defesas aéreas russas derrubaram 107 drones ucranianos que tinham como alvo a região de Tula, disse o governador Dmitry Milaiev nesta quarta-feira. Um desses drones caiu em uma instalação da Wildberries e causou um incêndio, disse o governador. A empresa confirmou o ocorrido. Três pessoas também ficaram feridas na região de Belgorod, segundo autoridades locais.