Irmã de Kim Jong Un afirma que novas opções militares serão estabelecidas devido à 'transformação' do JapãoAFP
Segundo o Ministério da Defesa japonês, o projétil poderia ser um míssil balístico. "Algo que poderia ser um míssil balístico foi lançado a partir da Coreia do Norte", afirmou a pasta em comunicado na rede social X.
O ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, disse nesta semana que as Forças Armadas do país precisam ser reforçadas com um "sentido de urgência e crise" devido às crescentes ameaças da China, da Rússia e da Coreia do Norte.
Nesta quarta-feira, Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, afirmou em um comunicado divulgado pela imprensa estatal que a "liderança de Pyongyang estabelecerá opções militares adicionais que se devem obviamente à transformação do Japão".
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