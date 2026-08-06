Irmã de Kim Jong Un afirma que novas opções militares serão estabelecidas devido à 'transformação' do Japão - AFP

Irmã de Kim Jong Un afirma que novas opções militares serão estabelecidas devido à 'transformação' do JapãoAFP

Publicado 06/08/2026 10:06





Segundo o Ministério da Defesa japonês, o projétil poderia ser um míssil balístico. "Algo que poderia ser um míssil balístico foi lançado a partir da Coreia do Norte", afirmou a pasta em comunicado na rede social X. Coreia do Norte disparou pelo menos um projétil nesta quinta-feira (6), informou o Exército sul-coreano. "A Coreia do Norte lança um projétil não identificado em direção ao Mar do Leste [Mar do Japão]", afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em uma mensagem à imprensa.Segundo o Ministério da Defesa japonês, o projétil poderia ser um míssil balístico. "Algo que poderia ser um míssil balístico foi lançado a partir da Coreia do Norte", afirmou a pasta em comunicado na rede social X.

Nesta quarta-feira (5), Pyongyang acusou o Japão de "se transformar em um Estado belicista" devido ao reforço de sua posição militar no Pacífico.



O ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, disse nesta semana que as Forças Armadas do país precisam ser reforçadas com um "sentido de urgência e crise" devido às crescentes ameaças da China, da Rússia e da Coreia do Norte.



Nesta quarta-feira, Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, afirmou em um comunicado divulgado pela imprensa estatal que a "liderança de Pyongyang estabelecerá opções militares adicionais que se devem obviamente à transformação do Japão".