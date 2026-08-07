Ed Miliband, secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, disse que decisão reforça 'compromisso' com 'povo da Ucrânia' - Reprodução / GOV.UK

Ed Miliband, secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, disse que decisão reforça 'compromisso' com 'povo da Ucrânia'Reprodução / GOV.UK

Publicado 07/08/2026 07:59

O recém-nomeado secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Ed Miliband, anunciou nesta quinta-feira (6) o primeiro pacote de sanções contra a Rússia do governo de Andy Burnham. A medida mira bancos, transportadoras marítimas e empresas de energia e do setor de defesa, além do que o governo britânico descreve como "negócios suspeitos" ligados à guerra contra a Ucrânia.

Miliband afirmou que a decisão "reforça o compromisso do Reino Unido com o povo da Ucrânia". No segmento de energia, o pacote inclui operações ligadas ao gás natural liquefeito, com a inclusão de um navio operado pela SMP Techmanagement, de São Petersburgo, que estaria sendo usado para transportar gás russo para outros países.



Outros quatro petroleiros e um navio-tanque da chamada frota sombra, pela qual a Rússia burla as sanções internacionais, também estão na lista de sanções.



No setor de defesa, quatro companhias foram listadas por importar tântalo e nióbio, metais raros considerados essenciais para a produção de equipamentos militares. A nova rodada de sanções também atingiu seis bancos russos.