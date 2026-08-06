Presença da cepa Andes em paciente foi confirmada nesta quinta-feiraJoel Saget / AFP
Segundo o Ministério da Saúde francês, o novo caso de hantavírus não está relacionado com o surto registrado no navio de cruzeiro MV Hondius.
Um surto de hantavírus a bordo deste navio, que zarpou de Ushuaia (Argentina) em 1º de abril com destino a Cabo Verde deixou três mortos e pelo menos 13 infectados.
A única paciente francesa infectada no navio saiu nesta quinta-feira da unidade de terapia intensiva, onde esteve hospitalizada por quase três meses, segundo o ministério.
A paciente, que estava internada desde maio no hospital Bichat de Paris (AP-HP), "foi trasladada para um centro de convalescença", detalhou o ministério à AFP.
Em paralelo, as autoridades sanitárias também anunciaram que um turista franco-argentino que circulou pela França durante a segunda quinzena de julho testou positivo para a cepa Andes do hantavírus, a única transmissível entre pessoas e a mesma que causou o surto no MV Hondius.
O paciente, que costuma residir na Argentina e agora está isolado com sua família na Espanha, apresentou poucos sintomas e atualmente não tem nenhum, segundo as autoridades francesas.
A infecção, inicialmente transmitida aos humanos por animais como roedores, pode causar graves problemas pulmonares e ser mortal em 30% a 40% dos casos.
A presença da cepa Andes neste paciente foi confirmada nesta quinta-feira pelo Centro Nacional de Referência do Instituto Pasteur para infecções por este vírus.
Por sua vez, o Ministério da Saúde espanhol informou em um comunicado que o paciente "se encontra bem" e em isolamento em sua casa, na Galícia (noroeste da Espanha).
Na França, o paciente tinha procurado os serviços médicos "com um quadro respiratório leve".
As autoridades espanholas estão aplicando os protocolos correspondentes e rastreando os possíveis casos de contato.
Incógnitas
"Todas as medidas de gestão estão em andamento para atender o paciente e reconstruir as etapas de sua viagem", acrescentou o ministério.
Este caso põe o hantavírus novamente em evidência, depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) deu por encerrado o episódio do MV Hondius, no começo de julho, pela impossibilidade de novos contágios após um longo período de isolamento dos casos de contato.
No total, 13 casos foram associados a este surto, três deles mortais. Nenhum caso foi reportado desde 25 de maio.
Os 13 casos identificados neste episódio são uma pequena parte em comparação com as dezenas de milhares de infecções por hantavírus (um vírus raro para o qual não há nem vacina, nem tratamento específico) que são registradas a cada ano no mundo.
Na França, foram registradas várias dezenas de casos e inclusive centenas, a cada ano, mas se tratam de cepas diferentes da Andes, que circula, como seu nome indica, na América do Sul.