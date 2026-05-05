Navio MV Hondius fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, arquipélago da África ocidental - AFP

Navio MV Hondius fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, arquipélago da África ocidentalAFP

Publicado 05/05/2026 07:33

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta terça-feira (5) que a Espanha vai receber, no arquipélago das Canárias, o navio de cruzeiro atualmente ancorado em Cabo Verde com um possível foco de hantavírus.



“Estamos trabalhando com as autoridades espanholas que (...) vão que receber o navio para fazer uma investigação completa, uma investigação epidemiológica completa, uma investigação total do navio e, claro, avaliar o risco para os passageiros que estão a bordo”, afirmou a diretora de preparação e prevenção de epidemias e pandemias da OMS, Maria Van Kerkhove.

Três pessoas morreram no navio. Os hantavírus, transmitidos principalmente aos humanos por roedores infectados, podem causar problemas respiratórios e cardíacos, além de febres hemorrágicas.



O navio MV Hondius fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, arquipélago da África ocidental.