Navio MV Hondius fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, arquipélago da África ocidentalAFP
“Estamos trabalhando com as autoridades espanholas que (...) vão que receber o navio para fazer uma investigação completa, uma investigação epidemiológica completa, uma investigação total do navio e, claro, avaliar o risco para os passageiros que estão a bordo”, afirmou a diretora de preparação e prevenção de epidemias e pandemias da OMS, Maria Van Kerkhove.
O navio MV Hondius fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, arquipélago da África ocidental.
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