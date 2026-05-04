Ataque russo com mísseis deixou pelo menos sete mortos no leste da UcrâniaAFP
Ataque russo deixa nove mortos na Ucrânia
Bombardeios atingem áreas civis em meio à intensificação dos combates no país
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Três passageiros do navio morreram
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Cerca de 221 passageiros e 10 tripulantes estavam a bordo da aeronave
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