Cruzeiro MV Hondius seguia da Argentina para Cabo VerdeDivulgação / Oceanwide Expeditions
Os hantavírus, transmitidos principalmente aos humanos por roedores infectados, podem causar problemas respiratórios e cardíacos, além de febres hemorrágicas.
O navio MV Hondius, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, arquipélago da África ocidental, está ancorado no porto de Praia, capital do destino final.
A operadora de turismo Oceanwide Expeditions confirmou que enfrenta uma "situação médica grave" a bordo do MV Hondius.
A empresa confirmou as três mortes, duas a bordo do navio de cruzeiro e uma após o desembarque. Duas vítimas eram holandesas e a nacionalidade da terceira é desconhecida, segundo a imprensa dos Países Baixos.
No entanto, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, transmitiu uma mensagem tranquilizadora.
"Não há motivo para pânico"
O diretor enfatizou que as infecções por hantavírus são raras e "não são facilmente transmitidas entre pessoas".
Os hantavírus são transmitidos aos humanos por meio de roedores selvagens infectados, como ratos ou camundongos, que eliminam o vírus pela saliva, urina e fezes. Uma mordida, o contato com esses animais ou seus excrementos, assim como a inalação de poeira contaminada, podem causar a infecção.
A OMS colabora com os países afetados no atendimento médico, evacuação e investigações, informou Kluge.
Segundo a operadora de turismo, um passageiro está na UTI em Joanesburgo e outros dois "precisam de atendimento médico urgente". Um paciente britânico foi atendido na África do Sul, confirmou a OMS.
Sem autorização para desembarque
O Ministério das Relações Exteriores holandês confirmou à reportagem que está "considerando" essa possibilidade.
Médicos locais embarcaram para avaliar a saúde dos dois passageiros doentes, mas a autorização para levá-los à terra firme ainda não foi concedida.
"O navio não recebeu autorização para atracar no porto da Praia" para "proteger a população cabo-verdiana", declarou a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, à Rádio de Cabo Verde na noite de domingo.
O hantavírus foi confirmado no passageiro que está em terapia intensiva em Joanesburgo, informou a operadora. Ainda não se sabe se o vírus causou as três mortes ou os sintomas dos outros dois passageiros doentes.
A OMS indicou neste domingo (04) que um caso de infecção por hantavírus foi confirmado e que existem "outros cinco casos suspeitos".
Sem vacinas ou medicamentos específicos disponíveis contra o hantavírus, os tratamentos atuais se limitam ao alívio dos sintomas. Aproximadamente 200 casos de síndrome pulmonar por hantavírus ocorrem a cada ano, principalmente nas Américas do Norte e do Sul, segundo o sistema público de saúde do Canadá.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.