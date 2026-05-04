Cruzeiro MV Hondius seguia da Argentina para Cabo Verde - Divulgação / Oceanwide Expeditions

Cruzeiro MV Hondius seguia da Argentina para Cabo VerdeDivulgação / Oceanwide Expeditions

Publicado 04/05/2026 10:46





Os hantavírus, transmitidos principalmente aos humanos por roedores infectados, podem causar problemas respiratórios e cardíacos, além de febres hemorrágicas.



O navio MV Hondius, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, arquipélago da África ocidental, está ancorado no porto de Praia, capital do destino final.



A operadora de turismo Oceanwide Expeditions confirmou que enfrenta uma "situação médica grave" a bordo do MV Hondius.



A empresa confirmou as três mortes, duas a bordo do navio de cruzeiro e uma após o desembarque. Duas vítimas eram holandesas e a nacionalidade da terceira é desconhecida, segundo a imprensa dos Países Baixos.



No entanto, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, transmitiu uma mensagem tranquilizadora.



"Não há motivo para pânico" A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, nesta segunda-feira (4), que o suposto surto de hantavírus em um cruzeiro holandês apresenta um risco "baixo" de propagação. Três pessoas morreram no navio, e os passageiros da embarcação não foram autorizados a desembarcar em Cabo Verde.Os hantavírus, transmitidos principalmente aos humanos por roedores infectados, podem causar problemas respiratórios e cardíacos, além de febres hemorrágicas.O navio MV Hondius, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, arquipélago da África ocidental, está ancorado no porto de Praia, capital do destino final.A operadora de turismo Oceanwide Expeditions confirmou que enfrenta uma "situação médica grave" a bordo do MV Hondius.A empresa confirmou as três mortes, duas a bordo do navio de cruzeiro e uma após o desembarque. Duas vítimas eram holandesas e a nacionalidade da terceira é desconhecida, segundo a imprensa dos Países Baixos.No entanto, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, transmitiu uma mensagem tranquilizadora.

"O risco para a população em geral permanece baixo. Não há motivo para pânico ou para impor restrições de viagem", observou Kluge.



O diretor enfatizou que as infecções por hantavírus são raras e "não são facilmente transmitidas entre pessoas".



Os hantavírus são transmitidos aos humanos por meio de roedores selvagens infectados, como ratos ou camundongos, que eliminam o vírus pela saliva, urina e fezes. Uma mordida, o contato com esses animais ou seus excrementos, assim como a inalação de poeira contaminada, podem causar a infecção.



A OMS colabora com os países afetados no atendimento médico, evacuação e investigações, informou Kluge.



Segundo a operadora de turismo, um passageiro está na UTI em Joanesburgo e outros dois "precisam de atendimento médico urgente". Um paciente britânico foi atendido na África do Sul, confirmou a OMS.



Sem autorização para desembarque

Segundo a Oceanwide Expeditions, as autoridades holandesas tentam repatriar "as duas pessoas que apresentam sintomas e que estão a bordo do MV Hondius".



O Ministério das Relações Exteriores holandês confirmou à reportagem que está "considerando" essa possibilidade.



Médicos locais embarcaram para avaliar a saúde dos dois passageiros doentes, mas a autorização para levá-los à terra firme ainda não foi concedida.



"O navio não recebeu autorização para atracar no porto da Praia" para "proteger a população cabo-verdiana", declarou a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, à Rádio de Cabo Verde na noite de domingo.



O hantavírus foi confirmado no passageiro que está em terapia intensiva em Joanesburgo, informou a operadora. Ainda não se sabe se o vírus causou as três mortes ou os sintomas dos outros dois passageiros doentes.



A OMS indicou neste domingo (04) que um caso de infecção por hantavírus foi confirmado e que existem "outros cinco casos suspeitos".



Sem vacinas ou medicamentos específicos disponíveis contra o hantavírus, os tratamentos atuais se limitam ao alívio dos sintomas. Aproximadamente 200 casos de síndrome pulmonar por hantavírus ocorrem a cada ano, principalmente nas Américas do Norte e do Sul, segundo o sistema público de saúde do Canadá.