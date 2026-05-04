Ministra das Relações Exteriores Beate Meinl-Reisinger anuncia 'mudança de rumo' diante de 'problema de segurança'AFP / Reprodução
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Medida se refere após descoberta de antenas em prédios oficiais
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Desaprovação de Trump atinge recorde nos EUA em meio ao conflito com Irã, diz pesquisa
Avaliação negativa cresce entre eleitores diante de tensões internacionais e cenário econômico desfavorável
Forças Armadas do Reino Unido relatam incêndio em embarcação de carga perto de Dubai
Ainda não há informações sobre o que teria provocado o fogo
Ataque russo deixa nove mortos na Ucrânia
Bombardeios atingem áreas civis em meio à intensificação dos combates no país
Navios de guerra americanos entram no Golfo para escoltar embarcações
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ONG israelense denuncia 'maus-tratos' contra ativista brasileiro
Relatos apontam interrogatórios prolongados, ameaças e condições degradantes após interceptação