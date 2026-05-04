Ativista brasileiro Thiago Ávila está detido em uma prisão de IsraelDivulgação / Estado de Israel
ONG israelense denuncia 'maus-tratos' contra ativista brasileiro
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Ainda não há informações sobre o que teria provocado o fogo
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