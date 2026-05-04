A Casa Branca entrou em lockdown após um tiroteio nas imediações da residência presidencial, em Washington, nesta segunda-feira (4), de acordo com múltiplos relatos de repórteres da mídia americana presentes no local. No Salão Leste da Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma cúpula sobre pequenos negócios no país.
O Serviço Secreto americano afirmou que uma pessoa foi baleada por um agente das forças de segurança na 15th Street SW com a Independence Avenue SW, perto do Monumento de Washington. O tiroteio ocorreu durante um confronto entre um indivíduo armado e policiais do Serviço Secreto, informou a agência em uma publicação nas redes sociais.
Em publicação no X (antigo Twitter), a correspondente da CNBC, Megan Cassella, disse que o Serviço Secreto pediu que a imprensa fosse evacuada para a parte norte da Casa Branca e que os repórteres se reúnem agora na sala de briefing. "Não há qualquer indicativo do que está acontecendo", escreveu.
Já o correspondente do canal de TV Newsmax, James Rosen, afirmou que barulhos de tiros foram ouvidos nas proximidades da Casa Branca e que, além da imprensa, o Serviço Secreto pediu que outras áreas também entrassem em lockdown.
