Nas imagens, Marco Rubio aparece animando os convidados na pista de dançaRedes Sociais / Reprodução
Nas imagens, o secretário aparece no comando das picapes tocando música eletrônica e animando os convidados na pista de dança.
O registro foi publicado na conta oficial de Dan Scavino. O assessor, que atua como diretor de pessoal da Casa Branca e assistente da presidência, possui mais de 816 mil seguidores.
Vídeo: Secretário de Estado dos EUA viraliza após atuar como DJ em casamento.— Jornal O Dia (@jornalodia) May 4, 2026
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