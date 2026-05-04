Nas imagens, Marco Rubio aparece animando os convidados na pista de dançaRedes Sociais / Reprodução

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, viralizou nas redes sociais após aparecer atacando de DJ no casamento de um familiar. O vídeo foi compartilhado no Instagram neste domingo (3), por Dan Scavino, vice-chefe de gabinete da Casa Branca e assessor direto do presidente americano, Donald Trump.

Nas imagens, o secretário aparece no comando das picapes tocando música eletrônica e animando os convidados na pista de dança.

O registro foi publicado na conta oficial de Dan Scavino. O assessor, que atua como diretor de pessoal da Casa Branca e assistente da presidência, possui mais de 816 mil seguidores.