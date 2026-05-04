Desde a intervenção israelense-americana contra o Irã, a República Islâmica bloqueou a viaArquivo / AFP
Navio sul-coreano sofre explosão e incêndio no Estreito de Ormuz
Incidente ocorre em meio ao bloqueio iraniano da rota estratégica, responsável por grande parte do fluxo global de petróleo e gás
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ONG israelense denuncia 'maus-tratos' contra ativista brasileiro
Relatos apontam interrogatórios prolongados, ameaças e condições degradantes após interceptação
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Três passageiros do navio morreram
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Cerca de 221 passageiros e 10 tripulantes estavam a bordo da aeronave
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Medida se refere após descoberta de antenas em prédios oficiais
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