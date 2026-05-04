Desde a intervenção israelense-americana contra o Irã, a República Islâmica bloqueou a via - Arquivo / AFP

Desde a intervenção israelense-americana contra o Irã, a República Islâmica bloqueou a viaArquivo / AFP

Publicado 04/05/2026 11:58 | Atualizado 04/05/2026 13:32

Um navio sul-coreano sofreu uma explosão seguida de um incêndio no Estreito de Ormuz nesta segunda-feira (4), anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, que não informou sobre vítimas a bordo.

Desde a intervenção israelense-americana contra o Irã em 28 de fevereiro, a República Islâmica bloqueou essa via por onde, antes da guerra, passava um quinto da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

O comunicado de Seul foi divulgado depois que a imprensa estatal iraniana informou que a Marinha do Irã efetuou "tiros de advertência" no Estreito, após a entrada de navios de cruzeiro dos Estados Unidos no Golfo como parte de um plano para ajudar na saída de navios mercantes retidos.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul indicou que, por volta das 20h40, no horário de Seul (8h40 no horário de Brasília), "houve uma explosão e um incêndio em um navio operado por uma empresa de navegação sul-coreana (...) ancorado em águas próximas aos Emirados Árabes Unidos, dentro do Estreito de Ormuz".

Por enquanto, “não há registro de vítimas” entre os 24 tripulantes, que incluem seis sul-coreanos e 18 estrangeiros, detalhou o ministério. “Estão sendo investigadas as causas da explosão e do incêndio, assim como a extensão dos danos”, acrescentou.

O navio envolvido, o HMM Namu, é um cargueiro de quase 180 metros de comprimento que navega sob bandeira panamenha, segundo dados do site de rastreamento de tráfego marítimo MarineTraffic.